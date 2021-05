Comment empêcher les chiens et chats de faire pipi sur mon mur ?

Pour ne plus donner envie aux chiens et chats de faire leurs besoins sur vos murs, préparez un mélange d’ail et de piments forts et pulvérisez de ce mélange sur les murs à laide d’un vaporisateur.

En plus de les faire fuir et de leur passer l’envie de recommencer, ce mélange détruit et absorbe l’odeur d’urine (l’odeur d’ammoniaque est provoquée par l’urée contenue dans l’urine de nos chers compagnons à quatre pattes).

Enfin, cela préservera vos murs contre l’exposition prolongée à l’urine : que des bénéfices en somme !