Remèdes « anti-ageing » pour chien

Pour soulager les rhumatismes des vieux chiens et améliorer l’état de leur peau ou de leur pelage (voire guérir une pelade*) donner des gélules de lithothamne (algue reminéralisante en gélules) associées à de la vitamine c naturelle (acérola) et à des protéines : oeufs, viande, poisson. Premiers résultats visibles dès 15 jours si posologie respectée.

Gélules ou capsules de lithothamne

Le lithothamne, est une algue de couleur rouge qui a la propriété de contenir du calcium. Elle est cueillie le long des côtes bretonnes. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives, à la coagulation normale du sang et à la neurotransmission normale.

Au fil des années, votre chien vieillit et ses capacités physiques sont affectées. Il devient moins vif et se fatigue plus rapidement : c’est le processus normal de vieillissement.

Les effets du vieillissement chez le chien

Les effets du vieillissement sur votre chien peuvent être les suivants :

Dégénérescence de la peau ;

Apparition de poils grisonnants ;

Diminution de l’efficacité des sens tels que l’ouïe ou la vue ;

Perte d’élasticité des muscles, des ligaments, raideur des articulations ;

Diminution de l’efficacité du système digestif et prise de poids (à surveiller) ;

Apparition d’un voile sur les yeux ;

Incontinence urinaire.

Pas la peine de vous inquiéter outre mesure néanmoins, cette algue peut soulager votre chien des petites douleurs du vieillissement et lui apportera un petit coup de boost.

Baies et poudre d’acérola

Originaires d’Amérique du sud (forêt amazonienne), comestibles et importées en Europe par les colons espagnols pour soigner à l’époque le scorbut (dû notamment à une carence en vitamine C, les baies d’acérola – aussi surnommées cerises des Antilles ou cerises de la Barbade – possèdent des vertus antioxydant et sont un concentré de vitamine C.

La prise d’acérola en poudre et mélangé avec la nourriture de votre chien, lui apportera son lot de vitamine C, B et de minéraux indispensables à sa bonne santé (fer, calcium, phosphore, potassium et magnésium), et l’aidera à prévenir les effets liés au vieillissement du chien (arthrose, etc).

*La pelade du chien (perte de poils par plaques et à des endroits précis), est une maladie dermatologique le plus souvent lorsque le chien fait une réaction ou une allergie aux puces, aux acariens. Le stress, une mauvaise alimentation ou tout simplement une mauvaise hygiène peuvent aussi être la cause de la « pelade ».