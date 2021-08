Apparu dans les année 70, l’Éthologie est une science qui étudie le comportement animal. Ce qu’il y avait de nouveau à l’époque était que l’Éthologie venait s’opposer aux théories de logique mécaniste et expérimentale (Béhaviorisme) et proposait une étude sur le terrain, sans appareillage ni contrainte.

L’Éthologie est donc l’observation de l’animal dans son milieu naturel.

Les précurseurs furent Konrad LORENZ et Nikolass TIBERGEN. Il s’agissait aussi de se débarrasser de l’idée de l’animal machine et sans sentiment de René Descartes, pour arriver à l’idée mise en avant par l’Éthologie que l’animal possède un tempérament qui lui est personnel.

Actuellement, les connaissances acquises sur le comportement et la psychologie canine proviennent d’études éthologiques effectuées sur le chien domestique, le loup et le chien sauvage d’Australie par exemple.

Le saviez-vous ?

Saviez vous qu’un chien qui aboie ou un chien qui mange les meubles de votre maison par exemple n’est pas un chien malveillant ou qui se venge de votre départ, mais un chien qui souffre d’un problème de stress et d’anxiété dû à votre séparation, et qu’une rééducation peut l’aider ?

Saviez vous encore qu’un chien agressif et qui vous grogne après n’est pas une bête fauve, mais qu’il présente des troubles de la hiérarchie et qu’il pense être devenu le « chef de meute ». Là encore une rééducation saura le remettre à sa juste place.

Rééducation comportementale du chien

Aucun cas n’est désespéré, il n’est jamais trop tard. Votre éthologiste-éducateur canin professionnel, grâce à ses compétences en psychologie et comportement animal, peut vous aider à mettre en place une rééducation. Consultez votre vétérinaire pour qu’il vous oriente vers le bon professionnel du comportement animal.

Bien exposer votre problème

Lorsque vous aurez identifier le bon éducateur pour votre chien, voici comment se déroule généralement le premier rendez-vous. Ce dernier vous posera une myriade de questions, et vous devrez y répondre le plus honnêtement possible.

L’éthologiste vous invitera à vous présenter, à présenter votre animal et à décrire votre problème (éducation, psychologie, troubles du comportement, etc) ; voici le type d’informations dont il ou elle aura besoin, les questions qui vous seront posées (liste non-exhaustive) :

Nom du chien, âge, sexe, origine, histoire de l’animal (acheté chez un particulier, élevage, SPA…) ;

Description détaillée du comportement qui pose problème (destruction, agressivité, fugue, problème de propreté, obéissance, exubérance…) ;

Dans quelles conditions ce comportement apparaît-il, à quel moment et depuis combien de temps (à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison et où, quand l’animal est seul ou non, période de la journée ou de l’année…) ?

Quelle(s) personne(s) sont concernée(s) ?

Composition et description de la famille (nombre de personnes, leurs âges, leurs sexes, qui est le maître de l’animal…) ;

Description détaillée de la vie de famille, du lieu de vie (appartement, chenil, maison) et des habitudes de l’animal (est-il souvent seul, peut-il monter sur le lit, mendie-t-il à table ?, etc…) ;

La prise alimentaire : quand mange votre chien, combien de fois par jour, quoi, où, comment, avant ou après vous ?

Le territoire du chien : où dort-il ? A-t-il accès à toutes les pièces, les chambres, les lits, canapés ? Se déplace-t-il à sa guise dans la maison ? Vous suit-il partout ? Est-il propre, destructeur, aboie-t-il ? Si oui, quand ?

Les actions et contacts : votre chien est-il « collant » ? Sollicite-t-il beaucoup votre attention (pour des caresses, câlins, jeux, sorties, etc.), fait-il ce qu’il veut, quand il veut, se couche-t-il où il veut ?

Comment définissez vous le caractère de votre chien (équilibré, sensible, craintif, agressif, dangereux, indépendant, joueur, etc) ?

Est-ce que votre chien grogne ? Si oui, quand, sur qui, dans quelles circonstances ? A-t-il déjà mordu, pincé ? Est-il exubérant, agité, calme ?

Est-il craintif, sensible, a-t-il peur de certains bruits, objets ou de certaines personnes ?

Description des habitudes de promenade : en laisse ou liberté, combien de fois et de temps par jour, avec qui ? Le chien tire-t-il sur sa laisse, revient-il au rappel, agresse-t-il les autres chiens, courre-t-il après les vélos, voitures ou joggers ?

Avez vous déjà fait faire de l’éducation à votre chien (combien de temps, où et suivant quelle méthode) ?

Et après ?

Votre éthologiste après analyse de votre problème vous proposera de mettre en place un programme de rééducation. Si nécessaire, un complément d’informations vous sera demandé par e-mail, avant une réponse définitive.